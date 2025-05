Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Raub auf Supermarkt - Zeugen gesucht+

Landkreis Osterholz (ots)

Lilienthal. Am Montagabend kam es in einem Supermarkt in der Heidberger Straße zu einem Raub durch einen bislang unbekannten Täter.

Bisherigen Informationen zufolge betrat der unbekannte Täter gegen 20.50 Uhr den Markt und stellte sich im Kassenbereich hinter einem anderen Kunden an. Als dieser den Markt verließ, bedrohte er eine 50 Jahre alte Mitarbeiterin an der Kasse mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Nachdem sie seiner Forderung nachgekommen war, flüchtete der Mann zu Fuß aus dem Geschäft in Richtung Falkenberger Landstraße.

Die Mitarbeiterin blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Der bisher unbekannte Täter kann als männlich, ca. 18 bis 25 Jahre alt und ca. 170 cm groß beschrieben werden. Der Täter habe eine blaue OP-Maske getragen.

Die Polizei löste sofort Fahndungsmaßnahmen aus, konnte den Täter jedoch nicht mehr feststellen. Noch am Abend führten die Beamten Maßnahmen der Spurensuche und -sicherung durch. Die weiteren Ermittlungen, welche nun andauern, übernimmt der Kriminalermittlungsdienst des Polizeikommissariats Osterholz.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell