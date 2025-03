Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Balkonbrand in Leverkusen Schöne Aussicht

Leverkusen (ots)

Am 18.03.2025 gegen 02:45 Uhr wurde die Feuerwehr Leverkusen durch mehrere Anrufer über den Notruf 112 zu einem Balkonbrand an einem Mehrfamilienhaus in Leverkusen Schöne Aussicht alarmiert.

Durch die Leitstelle wurden unverzüglich Einsatzkräfte beider Berufsfeuerwehrwachen, der Freiwilligen Feuerwehr sowie mehrere Rettungsmittel alarmiert. Vor Ort bestätigte sich das Meldebild. Ein Balkon im zweiten Obergeschoss stand in Vollbrand und eine leichte Verrauchung im zweiten Obergeschoss war feststellbar.

Umgehend wurde eine Brandbekämpfung durch einen Trupp unter Atemschutz über die angrenzende Wohnung eingeleitet. Zeitgleich wurden durch einen weiteren Trupp Löschmaßnahmen von außen durchgeführt. Nachdem die Löschmaßnahmen Wirkung zeigten, wurden die verrauchten Bereiche belüftet.

Insgesamt wurden drei Personen ins Krankenhaus transportiert. Die Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar.

Insgesamt befanden sich rund 34 Einsatzkräfte und 12 Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes der Stadt Leverkusen im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell