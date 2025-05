Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zu zweit mit E-Scooter gestürzt++Kind auf Fahrrad leicht verletzt++Mit E-Scooter zusammengestoßen - Fahrer schwer verletzt++Ein Verletzter bei Auffahrunfall+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Zu zweit mit E-Scooter gestürzt+ Verden. Ein 26-jähriger Mitfahrer auf einem E-Scooter erlitt am frühen Donnerstagmorgen bei einem Sturz schwere Verletzungen. Gegen 00.45 Uhr war die 19-jährige Fahrerin des E-Scooters zusammen mit dem 26-Jährigen auf der Straße Neumühlen in Richtung B215 unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kamen sie rechtsseitig vom Geh- und Radweg ab, überfuhren eine Mulde und stürzten in der Folge. Der 26-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Kind auf Fahrrad leicht verletzt+ Lilienthal. Am Mittwochmorgen, gegen 08.15 Uhr, kam es im Stellmacherweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Junge auf einem Fahrrad leicht verletzt wurde. Ein 49-jähriger Fahrer eines Skoda war auf dem Stellmacherweg in Richtung Falkenberger Landstraße unterwegs, als der Junge aus einem Stichweg auf der linken Seite auf die Fahrbahn fuhr. Der 49-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Kind zusammen. Der Junge kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

+Mit E-Scooter zusammengestoßen - Fahrer schwer verletzt+ Osterholz-Scharmbeck. Beim Kreisverkehr in der Straße Klosterkamp wurde ein 27-Jähriger auf einem E-Scooter am Mittwochabend schwer verletzt. Der 27-Jährige wollte den Zebrastreifen aus Richtung der Bahnhofstraße kommend überqueren. Ein 50 Jahre alter Fahrer eines VW fuhr in Richtung Pappstraße und übersah den Fahrer des E-Scooters, als dieser die Fahrbahn überquerte. Er fuhr gegen den 27-Jährigen und verletzte ihn schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.850 Euro.

+Ein Verletzter bei Auffahrunfall+ Grasberg. Auf der Wörperdorfer Straße in Richtung Grasberg bemerkte eine 28 Jahre alte Fahrerin eines Citroën am Mittwochabend den verkehrsbedingt wartenden Seat eines 59-Jährigen zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Der 59-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt.

