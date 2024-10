Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Deckenpfronn: 45-Jähriger nach Verkehrsunfall mit Quad gestorben

Ludwigsburg (ots)

Ein 45 Jahre alter Quad-Lenker war am 14.10.2024 mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, nachdem er bei Deckenpfronn von der Fahrbahn abgekommen war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5885901). Der 45-Jährige starb am Morgen des 21.10.2024 in einem Krankenhaus.

