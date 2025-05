Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 24.05.2025

LANDKREIS VERDEN

++Stopp-Zeichen missachtet, 2 Verletzte++

Verden. Am Freitagmittag kam es an der Kreuzung des Borsteler Wegs mit der Straße Am Alten Pulverschuppen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Die 42jährige Fahrerin eines VW Tiguan aus Verden hatte das Stopp-Zeichen nicht beachtet, so dass es zur Kollision mit einem vorfahrtberechtigten VW Transporters aus Gnarrenburg kam, der von einem 68jährigen Fahrer gelenkt wurde. Die Verursacherin und die Beifahrerin des geschädigten Pkw wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge wurden teilweise stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

++Radfahrerin auf Überweg angefahren++

Verden. Am frühen Freitagabend kam es im Borsteler Weg zu einem Unfall, bei dem eine 15jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Ein 55jähriger Kirchlintelner hatte das Mädchen übersehen, als er mit seinem Mercedes den Borsteler Weg in Richtung Innenstadt befuhr. Die Jugendliche hatte allerdings fahrend den Fußgängerüberweg in Höhe Stumpeallee überquert, was für den Autofahrer nicht erkennbar gewesen war. Das Mädchen wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden.

++Unfall mit 2 Leichtverletzten, Bremer Straße zeitweise gesperrt++

Riede. Am Freitagmittag kam es gegen 13:35 Uhr auf der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem beide Fahrerinnen glücklicherweise nur leicht verletzt wurden. Nach den ersten Ermittlungen der Thedinghauser Polizei befuhr die 62jährige Fahrerin eines Hyundai aus Bremen die Bremer Straße in Richtung Dreye. Dabei geriet sie in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo sie frontal mit dem entgegenkommenden Citroen einer 45jährigen Achimerin kollidierte. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge erlitten Totalschaden und waren nicht mehr fahrbereit. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 18.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bremer Straße bis etwa 16:30 Uhr vollständig gesperrt werden. In der Zeit kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

- Keine relevanten Meldungen

