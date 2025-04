Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Langjähriger Leiter des Kriminalkommissariats 1 verabschiedet

Nach 43 Dienstjahren nimmt Karlheinz Schröder Abschied von der KPB Höxter

Höxter/Steinheim (ots)

Nach fast 43 Dienstjahren bei der Polizei NRW wurde der Erste Kriminalhauptkommissar Karlheinz Schröder in den Ruhestand verabschiedet. Zu seinem letzten Tag in der KPB Höxter hat sich der langjährige Leiter des Kriminalkommissariats 1 Verstärkung mitgebracht. Bei seiner offiziellen Verabschiedung ließ sich er sich nicht nur von seinen beiden Söhnen begleiten, auch die gesamte KK1-Belegschaft war dabei.

Landrat Michael Stickeln würdigte den Ersten Kriminalhauptkommissar als "sehr geschätzten, äußerst kompetenten und sehr beliebten Kollegen". Vor der Urkundenübergabe erinnerte Stickeln an den langen polizeilichen Werdegang von Karlheinz Schröder, der 1982 mit der Einstellung in den Polizeivollzugsdienst des Landes NRW seinen Anfang nahm. Nach ersten Jahren in Stukenbrock, Köln und Bielefeld legte er 1990 die II. Fachprüfung ab und war zunächst noch als Kriminalkommissar dem Polizeipräsidium Köln zugewiesen.

Der Wechsel in seine Heimatregion, in den Kreis Höxter, folgte für den Steinheimer im Jahr 1991. In den nächsten Jahren übernahm er innerhalb der Kreispolizeibehörde Höxter verschiedene Positionen.

Ab dem Jahr 2000 gab er sein Wissen als Lehrender in verschiedenen Bereichen in Stukenbrock und beim LAFP weiter, bevor sich 2012 allmählich wieder die Rückkehr zur Kreispolizeibehörde Höxter anbahnte. Als Dienstgruppenleiter war er von 2013 bis 2015 in der Direktion GE eingesetzt, dann folgte die Umsetzung zur Direktion Kriminalität. Diesem Gebiet blieb er danach der ganzen weiteren Laufbahn treu. Erst KK3, dann KK1, dann dort Abwesenheitsvertretung für die KK1-Leitung und kommissarischer Leiter, schließlich übernahm er 2019 offiziell die Leitung des Kriminalkommissariats 1 und wurde zum Ersten Kriminalhauptkommissar ernannt.

Mit seiner Art wurde er von Mitarbeitern und Vorgesetzten gleichermaßen geschätzt. Polizeidirektor Christian Brenski dankte ihm bei der Verabschiedung für die Vertrauensvolle Zusammenarbeit insbesondere bei komplexen Sachverhalten, Direktionsleiter Daniel Vogel betonte, dass Karlheinz Schröder immer sachlich und ruhige zu guten Lösungen gefunden habe, auch wenn es mal schwierig wurde. "Wir sind traurig, dass Du jetzt nicht mehr bei uns bist."

Künftig will Karlheinz Schröder seine freie Zeit für Sport, Reisen und seine Familie nutzen. Und er möchte Spanisch lernen, damit er sich bei zukünftigen Reisen in der Landessprache verständigen kann.

Der Erste Kriminalhauptkommissar dankte auch den Kollegen für die vielen schönen Jahre, die er bei der KPB Höxter erleben durfte und erinnerte dabei an mehrere Auslandseinsätze. "Es war eine bereichernde und spannende Zeit. Ich bin dankbar, dass ich das so erleben durfte."

