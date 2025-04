POL-HX: Gleitschirmflieger tödlich verletzt

Kreis Höxter (ots) - Zwei Unfälle haben in den Mittagsstunden am Freitag, 11. April, im Kreis Höxter für gesperrte Straßen und Verkehrsbehinderungen gesorgt. Zunächst waren gegen 11 Uhr bei Steinheim an der B239 in Höhe des Kreisverkehrs zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein Mercedes-Transporter kam von der Rolfzener Straße und beabsichtigte, die B239 in ...

mehr