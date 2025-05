Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Werkzeuge aus Fahrzeug gestohlen++Fahrer mit über 2 Promille+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Werkzeuge aus Fahrzeug gestohlen+ Achim. Am Wochenende, in der Zeit von Freitag 15 Uhr bis Sonntag 13 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines Citroën und entwendeten aus dem Handwerkerfahrzeug diverses Werkzeug. Das Fahrzeug war in der Leipziger Straße am Fahrbahnrand geparkt. Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fahrer mit über 2 Promille+ Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntagvormittag, gegen 11.30 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer auf der Klostermoorer Straße in Lilienthal der Polizei einen auffällig fahrenden Mercedes. Dieser soll in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs gewesen sein. Beamte der Polizei Osterholz stellten das gemeldete Fahrzeug schließlich auf der Bremer Straße fest und kontrollierten den 62 Jahre alten Fahrer. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 2,8 Promille. Gegen ihn wurde daraufhin ein Strafverfahren eingeleitet und er musste dafür eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein musste er ebenfalls abgeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell