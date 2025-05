POL-MK: Tresor entwendet

Menden (ots) - Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch in Bösperde eine Gartenhütte geplündert. Sie hebelten das Fenster zur Hütte an der Provinzialstraße auf und gelangten so ins Innere, dort gelangten sie in den Besitz zweier Pedelecs und einer Musikbox. Auch die separate Sicherung der Räder mit einem Schloss konnte den Tätern nicht standhalten. Nun ermittelt die Kriminalpolizei zur Sache und bittet Zeugen um Hinweise. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern ...

