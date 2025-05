Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfall

Bild-Infos

Download

Iserlohn (ots)

Zwei Pkw-Fahrer wurden am frühen Dienstagmorgen gegen 5.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Sümmerner Straße/ Landhauser Straße leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Beide Fahrer geben an, bei Grün auf die Kreuzung gefahren zu sein. Ein 20-jähriger wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der andere Fahrer (18 Jahre) wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. An beiden Fahrzeugen (ein Twingo und ein Daimler C 180) entstand Totalschaden. Außerdem wurde eine Leitplanke beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell