Iserlohn/ Märkischer Kreis (ots) - Am kommenden Dienstag, 3. Juni, plant die Polizei bundesweit besondere Aktionen, welche die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr in den Fokus nehmen. Unter dem Motto "sicher.mobil.leben" baut die Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ein Dunkelzelt an der Grundschule Iserlohn-Sümmern, Burggräfte 15, auf. Pressevertreter werden eingeladen, sich um ...

mehr