Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Schlägerei

Lüdenscheid (ots)

Nachdem ein 17 Jahre alter Lüdenscheider am Abend des 29.04. gegen 18 Uhr in einem Streit seine Freundin geschlagen haben soll, wurde von Unbeteiligten auf ihn eingeprügelt. Wegen seines Schlages ermittelt die Polizei bereits gegen ihn, nun werden auch Zeugen zu den Szenen danach gesucht. Demnach befand man sich auf dem Rathausplatz und war am Streiten, als ein erwachsener Mann den aufgebrachten 17-Jährigen festhielt. Zwei Personen schlugen daraufhin mehrfach auf den Kopf des Lüdenscheiders ein, sie werden als Jugendliche mit "Afro"-Frisuren beschrieben und seien etwa 160-170cm groß gewesen. Kurze Zeit später gab es dann Wiedersehen an einer Schule an der Knapper Straße. Der Geschädigte wollte dort etwas zu essen verzehren, als die beiden Jugendlichen vom Rathausplatz erneut auf ihn zukamen. Nun war auch noch ein Dritter dabei, der auf den Lüdenscheider zulief und ihm ins Gesicht schlug. Wer hat etwas gesehen? Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell