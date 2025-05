Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Handyraub

Hemer (ots)

Einem 18-jährigen Hemeraner wurde gestern Abend gegen 22:45 Uhr an der Hauptstraße das Handy geraubt. Ein Unbekannter sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht und riss das Handy aus der Hand, das der Hemeraner zuvor im Internet zum Verkauf angeboten hatte. Man hatte sich zum Handykauf an einem Parkplatz getroffen, nun sind Handy und Tatverdächtiger weg. Bei dem Mann handelt es sich demnach um eine 16-17 Jahre alte Person von 180cm Größe mit schwarzer Jacke und schwarzer Jogginghose. Er trug zudem eine weiße Kappe und stieg nach der Tat als Beifahrer in einen weißen Pkw, das abgelesene Kennzeichen des Fahrzeuges stellte sich als gestohlen heraus. Es wurde am selben Abend am Caller weg entwendet. Wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Hemer entgegen. (lubo)

