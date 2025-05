Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschen- und Werkzeugdiebe

Menden (ots)

Am Montagnachmittag wurde eine 80-jährige Mendenerin beim Einkaufen in einem Discounter an der Heinrich-Böll-Straße bestohlen. Wie sie später der Polizei berichtete, habe sie das Geschäft gegen 15.30 Uhr betreten und wollte gegen 15.45 Uhr an der Kasse bezahlen. Dort stellte sie fest, dass die Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche steckte. Sie hatte keinerlei verdächtige Beobachtung gemacht. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung der ebenfalls abhanden gekommenen Bankkarte und schrieb die Dokumente der Seniorin zur Fahndung aus. Einen ähnlichen Fall gab es zeitgleich in Hemer. Es wird weiter dringend vor Taschendieben gewarnt, die insbesondere in Discountern oder überall dort, wo sich viele Menschen aufhalten, nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten.

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurde am Bieberkamp ein Monteurfahrzeug aufgebrochen. Unbekannte öffneten gewaltsam die Heckklappe des Citroen Jumper und entwendeten Baustellengeräte, darunter Akkus, Kabeltrommel, Landegeräte, Schneidewerkzeuge, Flex und andere Geräte. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell