Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Seniorenkino mit der Polizei

Iserlohn (ots)

Um Reisen geht es am kommenden Mittwoch, 4. Juni, im Iserlohner Seniorenkino: Bevor der Film "Here" über die Leinwand im Filmpalast flimmert, wirft die Polizei einen Blick auf die kommende Urlaubssaison.

Im Kino geht es los um 13 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Ab 14 Uhr übernimmt das Team der Verkehrsunfallprävention den ersten Programmpunkt auf der Bühne. Auf dem Weg in den Urlaub kann viel passieren. Wer sich vorbereitet, der weiß im Notfall, was zu tun ist. Danach fällt der Vorhang für das Filmdrama "Here - Die besten Jahre deines Lebens" mit Tom Hanks und Robin Wright. Die "Zeitreise" in einem Wohnzimmer beginnt 1902 und erzählt die Geschichte seiner verschiedenen Bewohner im Laufe der Jahrzehnte. Es wird der übliche Eintritt erhoben. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell