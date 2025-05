Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sachbeschädigung an Teichanlage

Meinerzhagen (ots)

Vandalen haben vermutlich am Wochenende ihr Unwesen auf einer Teichanlage in der Straße "Krabben" getrieben. Sie verschafften sich unerlaubt Zugang, brachen unter anderem die Tür eines Holzschuppens auf und warfen ein Geländer in den Teich. Die Täter hinterließen zudem Müll und Unrat. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung. Wer hat die Täter gesehen? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)

