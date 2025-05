POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Iserlohn (ots) - Am Samstagabend haben Unbekannte eine Ferienwohnung am Hohler Weg leergeräumt. Zwischen 21 und 21.30 Uhr wurden die Haus- und Wohnungstüren aufgebrochen und sämtliche Möbel und elektronischen Geräte aus der Wohnung geräumt. In der Nacht zum Samstag wurde an der Rombrocker Straße in eine Firma ...

