Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ferienwohnung geräumt - Einbrüche - Roller-Diebstahl - Werkzeugdiebe - Taschendiebe - Ladendiebe

Iserlohn (ots)

Am Samstagabend haben Unbekannte eine Ferienwohnung am Hohler Weg leergeräumt. Zwischen 21 und 21.30 Uhr wurden die Haus- und Wohnungstüren aufgebrochen und sämtliche Möbel und elektronischen Geräte aus der Wohnung geräumt.

In der Nacht zum Samstag wurde an der Rombrocker Straße in eine Firma eingebrochen. Nach dem ersten Augenschein machten die Eindringlinge keine Beute. In einem Mehrfamilienhaus am Hohler Weg gab es mehrere Einbrüche in Kellerabteile. Zu der möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

In der Nacht zum Sonntag oder im Verlauf des Sonntagvormittags wurde ein an der Ecke Bonstedtstraße/ Karnacksweg abgestellter Motorroller gestohlen. Der Halter machte sich auf die Suche und entdeckte sein Kleinkraftrad auf einem Firmengelände in der Nähe. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. Am Donnerstag zwischen 7.50 und 16 Uhr wurde am Märkischen Gymnasium am Hemberg ein E-Scooter gestohlen.

Werkzeugdiebe haben in der Nacht zum Samstag erneut in Iserlohn Werkstattwagen aufgebrochen und im erheblichen Umfang professionelle Geräte gestohlen: An der Siegfriedstraße, Hardtstraße, Dürerstraße und an der Letmather Straße wurden Motorsägen und diverse elektrische Geräte erbeutet. An der Karlstraße wurde ein Pkw durchwühlt, jedoch nichts gestohlen. Am Samstag gegen 2.30 Uhr beobachtete ein Zeuge an der Bonstedtstraße zwei Personen am bzw. im Fahrzeug eines Verwandten. Der machte sich sofort auf den Weg und überraschte einen Fremden in seinem Wagen. Auf der Flucht verlor dieser Handy und Personalausweis. In der Folge riefen die Täter fortwährend auf dem verlorenen Handy an und forderten die Rückgabe. Der Täter kehrte nach Aussage des Betroffenen zurück und zerstach einen Reifen des Fahrzeugs. Das Opfer rief am Morgen die Polizei und übergab die Beweismittel. Im Laufe der vergangenen Woche demontierten Unbekannte am Fohlenkamp die ausfahrbare Markise eines Wohnmobils. Zwischen Dienstagmorgen und Freitagmittag wurde an der Teichstraße in einen Wohnwagen eingebrochen. Die Polizei sicherte Spuren. An der Teutoburger Straße trennten Unbekannte die Adapter von zwei Anhängersteckern ab und entwendeten sie.

Während einer Führung durch die Bauernkirche hat ein Unbekannter am Samstagnachmittag ein Steuerungstablet für die Lichtinstallation gestohlen. Ein Unbekannter hatte sich der Gruppe angeschlossen und war beim Rundgang zurückgeblieben. Er steht im Verdacht, das Tablett an sich genommen zu haben.

Ein 38-jähriger mutmaßlicher Ladendieb hat sich am Freitagmorgen mit einem Mitarbeiter eines Discounters Im Wiesengrund gerangelt und ihn dabei verletzt. Eine Kassiererin beobachtete den bereits aus früheren Diebstählen bekannten Mann, wie er Tabak einsteckte, und informierte einen Kollegen. Als der ihn ansprach, stritt er alles ab und wollte den Laden verlassen. Der Mitarbeiter hielt ihn fest, wogegen sich der Mann zur Wehr setzte. Das Gerangel zog sich einmal quer durch den Eingangsbereich bis vor die Tür. Dort konnte sich der Tatverdächtige befreien und flüchten - allerdings ohne Jacke und eine mitgeführte Tasche. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. In den sichergestellten Sachen fanden die Polizeibeamten Betäubungsmittel. Die Polizei ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls.

Ein 61-jähriger Iserlohner wurde am Samstagmorgen beim Einkaufen in dem Discounter Im Wiesengrund gestohlen. Er hatte seinen Wagen gegen 9.10 Uhr am Bädekerplatz abgestellt und war mit der Geldbörse in der Jackentasche in das Geschäft gegangen. Dort stellte er eine Viertelstunde später fest, dass die Geldbörse weg war. Er erstattete Anzeige bei der Polizei, die eine KUNO-Sperrung seiner Bankkarte sowie eine Fahndung nach den verlorenen Personaldokumenten veranlasste.

Ein Ladendetektiv verfolgte am Samstagnachmittag zwei Jugendliche, die eine Jacke entwendeten und aus dem Geschäft rannten. Die Jugendlichen stiegen am Fritz-Kühn-Platz in einen Linienbus. Der Mitarbeiter holte sie an der Haltestelle nach draußen, wo die Polizei die 12 und 16 Jahre alten Jungen entgegennahm. Wie sich herausstellte, war der 16-Jährige als vermisst zur Fahndung ausgeschrieben. Die gestohlene Jacke wurde zurückgegeben, die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. (cris)

In der Nacht auf Sonntag wurden zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. An der Dechant-Heimann-Straße und an der Kolpingstraße wurden gleich mehrere Reifen der beiden Fahrzeuge zerstochen, die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.

Am Südenberg wurde ein E-Scooter gestohlen. Er war Samstagmittag an einem Zaun abgeschlossen worden, Sonntagnachmittag fehlte von Schloss und Roller jegliche Spur. Die Polizei hat das Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben und sucht nach Zeugen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell