POL-MK: Friedhofstor gestohlen

Halver (ots) - Am Samstag haben Werkzeugdiebe in Halver zugeschlagen: Sie zertrümmerten zwischen 2.40 und 3 Uhr in der Nacht zum Samstag am Weißenpferd die Scheiben von drei Transit-Firmenwagen und entwendeten diverse Akkustaubsauger, Akkuschrauber, Bohrmaschinen, Akkuflex, Testgeräte und eine größere Zahl von Akkus. Es entstand ein hoher Schaden. Nur wenige Häuser entfernt schlugen sie ein weiteres Mal zu: Dort ...

mehr