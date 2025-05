Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Krad-Einsatz erfolgreich

Menden (ots)

Am vergangenen Donnerstag hat die Polizei in Oberrödinghausen auch im Hinblick auf Motorradfahrer eine Vielzahl an Fahrzeugen kontrolliert. Unter 2324 gemessenen Fahrzeugen bei den Lasermessungen waren lediglich 13 Motorräder darunter, lediglich zwei von ihnen waren zu schnell und mussten ein Verwarngeld zahlen. 53 Verwarngelder betrafen hingegen die Autofahrer, in acht Fällen wurden gegen sie Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Das schnellste Motorrad fuhr bei erlaubten 50 km/h mit 65 km/h durch die Kontrollstelle, bei den Autofahrern war es ein Fahrzeug aus Herne mit 81 km/h. Über die Geschwindigkeitsverstöße hinaus wurden eine Anzeige wegen der Handynutzung, eine wegen technischer Veränderungen und drei wegen verletzter Sozialvorschriften gefertigt, auch hier waren keine Motorradfahrer betroffen. (lubo)

