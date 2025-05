Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrechersuche und räuberischer Diebstahl

Werdohl (ots)

Unbekannte haben am Sonntagabend zwischen 20.10-20.45 Uhr Felgen aus einer Firma In der Lacke entwendet. Sie betraten auf unbekannte Weise das umzäunte Gelände und schafften die Felgen aus dem Außenbereich der Werkstatt fort, ein Sicherheitsbediensteter stellte den Diebstahl fest. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen in dem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist.

Ein 36 Jahre alter Altenaer entwendete Samstagmittag gegen 13.20 Uhr Waren aus einem Supermarkt an der Heinrichstraße. Er wurde durch Angestellte dabei ertappt, deutete diesen gegenüber jedoch Schläge an und bedrohte sie verbal. Im Anschluss stieg er in einen Linienbus, die Polizei konnte diesen bei der Fahrt antreffen und den Mann kontrollieren. Ein mitgeführtes Messer wurde sichergestellt und er erhielt einen Platzverweis, nun wird gegen den Altenaer wegen des räuberischen Diebstahls ermittelt. (lubo)

