Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Flammen, Einbruch, Diebstahl

Kierspe (ots)

In der Nacht auf Samstag wurde um kurz nach 3 Uhr die Polizei zur Anschrift In der Helle gerufen, da dort zwei Autos in voller Ausdehnung brannten. Die Feuerwehr löschte die Flammen und die Kripo erschien vor Ort, nun bittet die Polizei Zeugen um Hinweise. Ebenso werden Zeugen auf Grund eines Einbruchs in der gleichen Nacht gesucht. Unbekannte sind zwischen 23 und 0 Uhr in einen Imbiss an der Kölner Straße eingedrungen und haben Bargeld, ein Handy und Werkzeug entwendet. Wer hat etwas gesehen? In der Nacht auf Sonntag wurden am Kampweg, dem Immanuel-Kamp-Weg und Vor dem Isern zudem Autos geöffnet und durchwühlt. Hier gelangten die Täter in den Besitz von Werkzeug und persönlichen Gegenständen. (lubo)

