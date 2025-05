Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher verschreckt

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte Täter hebelten Samstagmorgen um 2 Uhr an einer Tür am Oenekinger Weg und wurden durch den Aufschrei der Anwohnerin verscheucht, die den Einbruchsversuch wahrnehmen konnte. Sie liefen in unbekannte Richtung davon und konnten auch nicht beschrieben werden, die Polizei bittet um Hinweise. (lubo)

