POL-MK: Erpressungen nach Nackt-Chats

Menden (ots) - Am vergangenen Donnerstag hat die Polizei in Oberrödinghausen auch im Hinblick auf Motorradfahrer eine Vielzahl an Fahrzeugen kontrolliert. Unter 2324 gemessenen Fahrzeugen bei den Lasermessungen waren lediglich 13 Motorräder darunter, lediglich zwei von ihnen waren zu schnell und mussten ein Verwarngeld zahlen. 53 Verwarngelder betrafen hingegen die Autofahrer, in acht Fällen wurden gegen sie Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Das schnellste Motorrad ...

