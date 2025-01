Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Spickel - Herrenbach - Am gestrigen Samstag (25.01.2025) war ein 42-jähriger Fahrradfahrer unter Einfluss von Alkohol in der Hofrat-Röhrer-Straße unterwegs. Gegen 02.54 Uhr bemerkte eine Polizeistreife den 42-Jährigen Schlagenlinienfahrer. Der 42-Jährige wollte sich zunächst einer Kontrolle entziehen, flüchtete dafür und versteckte sich anschließend. Die Polizei fand den 42-Jährigen in unmittelbarer Umgebung. Der 42-Jährige verhielt sich unkooperativ und führte ein Messer mit sich. Daraufhin wurde er durch die Polizeistreife gefesselt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 42-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Die Streife veranlasste eine Blutentnahme bei dem 42-Jährigen und stellte das Fahrrad sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 42-Jährigen.

