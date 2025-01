POL Schwaben Nord: Polizei such Zeugen nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (24.01.2025), zwischen 21.10 Uhr und 22.40 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen VW Sharan in einer öffentlichen Tiefgarage in der Viktoriastraße (einstelliger Hausnummernbereich). Der Unbekannte flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten ...

