Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkzeug-Diebe - Schild gestohlen

Halver (ots)

Am Samstag haben Werkzeugdiebe in Halver zugeschlagen: Sie zertrümmerten zwischen 2.40 und 3 Uhr in der Nacht zum Samstag am Weißenpferd die Scheiben von drei Transit-Firmenwagen und entwendeten diverse Akkustaubsauger, Akkuschrauber, Bohrmaschinen, Akkuflex, Testgeräte und eine größere Zahl von Akkus. Es entstand ein hoher Schaden. Nur wenige Häuser entfernt schlugen sie ein weiteres Mal zu: Dort knackten sie das Türschloss eines Renault Master und packten Akkus, einen Kasten Cola und Schraubenschlüssel ein.

Am Sonntagmittag entdeckte ein Anwohner am Wagnerring eine Metallstange vor seiner Haustür und vermutete einen Einbruchversuch. Er überprüfte die Aufnahmen seiner Überwachungskamera und sah, wie um 1.16 Uhr ein Mann die Stange ablegte. Sie stammte von einem Verkehrszeichen auf einer Baustelle in der Nähe. Das Verkehrsschild wurde gestohlen. Vor Ort blieb nur der Standfuß zurück. Der Unbekannte ist etwa 1,80 Meter groß und 16 bis 20 Jahre alt. Er hat schwarze Haare (Seiten rasiert). Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

