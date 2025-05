POL-WAF: Drensteinfurt. Zusammenstoß mit Reh

Warendorf (ots) - Am Samstag (10.05.2025, 23.45 Uhr) kam es auf der Straße Elmster Berg in Sendenhorst zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer ohne festen Wohnsitz in Deutschland fuhr mit seinem Fahrzeug in Richtung Alverskirchen. In einer Linkskurve geriet er auf den Gegenfahrstreifen. Dort kollidierte er mit ...

