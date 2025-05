POL-WAF: Ennigerloh. Zwei Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots) - Am Donnerstag (08.05.2025) in der Zeit von 8.20 bis 8.40 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Discounters an der Hammerstraße in Ahlen ein geparkter Audi A 4 an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf ...

