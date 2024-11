Polizei Münster

POL-MS: Einladung zum Fernfahrerstammtisch am 6. November - Rückblick auf die Bundesfachtagung

Münster (ots)

Die Polizei lädt Interessierte am Mittwochnachmittag (06.11., 17 Uhr) zum nächsten Fernfahrerstammtisch in die Räumlichkeiten am Rastplatz Münsterland Ost an der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen ein.

Beim kommenden Fernfahrerstammtisch wird es einen Rückblick auf die Bundesfachtagung geben. Wie immer wird es im Anschluss einen gemeinsamen Austausch in entspannter Atmosphäre geben.

