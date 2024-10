POL-MS: Flucht aus Verkehrskontrolle- 22-Jähriger auf Drogen ohne Führerschein unterwegs

Münster (ots) - Einsatzkräfte der Polizei haben am Samstagabend (26.10.) in Münster Verkehrskontrollen in Bezug auf Tuning durchgeführt. Gegen 20:00 Uhr fiel den Beamten ein Mercedes-Fahrer aufgrund einer auffälligen Fahrweise auf. Sie bemerkten bei einer anschließenden Kontrolle, dass das Fahrzeug eine unzulässige Rad-Reifenkombination verbaut hatte. Gegen 20:43 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte auf dem ...

