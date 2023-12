Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendliche verlassen Brandwohnung durchs Fenster und bleiben unverletzt

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Jugendliche haben sich in der vergangenen Nacht, 22. Dezember 2023, durch den Sprung aus dem Fenster vor einem Brand in einer Wohnung an der Laurentiusstraße in Horst in Sicherheit gebracht. Gegenüber den eingesetzten Beamten gaben sie an, dass sie gegen 2.30 Uhr aufgestanden seien, um ein Glas Wasser zu trinken. Dabei bemerkten sie, dass es im Wohnzimmer der Wohnung brannte. Durch den Sprung aus dem ersten Stock konnten sich die 16 und 17 Jahre alten Gelsenkirchener retten und blieben unverletzt. Ob das Feuer durch brennende Kerzen eines nicht gelöschten Adventkranzes oder durch Unachtsamkeit im Umgang mit einer Shisha-Pfeife entstanden ist, ist genauso Gegenstand der Ermittlungen wie die Möglichkeit eines technischen Defektes. In diesem Fall kam zum Glück niemand zu Schaden. Gerade in der Weihnachtszeit können brennende Kerzen zu gefährlichen Glutnestern werden. Passen Sie auf und vergewissern Sie sich, dass alle Kerzen gelöscht sind, bevor sie den Raum verlassen oder schlafen gehen. Achten Sie auf funktionierende Rauchmelder und rufen Sie im Notfall sofort um Hilfe und alarmieren Sie die Feuerwehr.

