Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Nebringen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Montag brach ein noch unbekannter Täter zwischen 16.15 Uhr und 20.40 Uhr in ein Wohnhaus in der Achalmstraße in Nebringen ein. Wie die polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergaben, dürfte der Einbrecher eine säulenartige Statue, die sich auf der Terrasse befanden, erst verschoben und dann als Aufstiegshilfe benutzt haben. So gelangte der Unbekannte auf einen Balkon. Die Balkontür hebelte der Täter auf und stieg dann ins Innere ein. Nachdem der Unbekannte nahezu sämtliche Räume durchsucht hatte, machte er sich wieder aus dem Staub. Vermutlich stahl er zwei Uhren, deren Wert noch nicht beziffert werden konnte. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich an das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell