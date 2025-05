POL-WAF: Sendenhorst. Alkoholisierter Pkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Warendorf (ots) - In der Zeit von Mittwoch (07.05.2025) 19.30 Uhr bis Donnerstag (08.05.2025) 9 Uhr brachen unbekannte Täter in die Werkstatt einer Firma an der Pankratiusstraße in Ahlen-Vorhelm ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchten dies. Es wurde unter anderem Elektrowerkzeug entwendet. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die ...

