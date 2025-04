Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrollen

Oberroßla und Wormstedt (ots)

Am Mittwoch, den 23.04.2025 wurde in der Leipziger Straße in Oberroßla, eine Geschwindigkeitskontrolle von der Polizei durchgeführt. Die 50er Zone haben in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 100 Fahrzeuge passiert. Es wurden 11 Verwarngelder und drei Bußgelder verhängt. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug 72 km/h. Auch an der Hauptstraße in Wormstedt wurde eine Geschwindigkeitskontrolle von der Polizei durchgeführt. Diese 50er Zone haben in der Zeit von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr, 267 Fahrzeuge passiert. Es wurden 30 Verwarngelder, 15 Bußgelder, davon 5 mit einem Punkt und 3 Fahrverbote verhängt. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug hier 102 km/h.

