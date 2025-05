Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Garagenbrand droht sich auf Nachbargebäude auszubreiten

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dresden (ots)

Wann? 5. Mai 2025, seit 09:17 Uhr

Wo? Gertrud-Caspari-Straße, Klotzsche

Aus bislang ungeklärter Ursache brach in einer dreiständigen Garage auf einem Privatgrundstück ein Brand aus. Die Garage befand sich unmittelbar hinter einem Gewerbebetrieb. Bereits auf der Anfahrt war für die alarmierten Einsatzkräfte eine weithin sichtbare, dichte schwarze Rauchsäule erkennbar. Beim Eintreffen stand das gesamte Dach der Garage bereits in Vollbrand. Die Flammen drohten auf die angrenzende Gewerbeimmobilie überzugreifen. Umgehend wurde ein umfassender Löschangriff mit mehreren Strahlrohren, Wasser und Löschschaum eingeleitet. Dadurch gelang es den Einsatzkräften, den Brand auf die Garage zu begrenzen. Ein in der Garage abgestellter BMW wurde ebenfalls vom Feuer erfasst. Das Fahrzeug soll nun mit Spezialtechnik aus der Garage geborgen werden. Der Brand ist mittlerweile gelöscht, derzeit laufen noch Nachlöscharbeiten. Verletzt wurde niemand. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen muss die Gertrud-Caspari-Straße voll gesperrt werden. Im Einsatz sind rund 30 Kräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau und Striesen, der A-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Klotzsche.

Update zum LKW-Brand auf der BAB 17

Wann? 5. Mai 2025, 02:07 - 10:30 Uhr

Wo? BAB 17, Prag in Fahrtrichtung Dresden Die Löscharbeiten sind abgeschlossen. Derzeit bereiten das Technische Hilfswerk (THW) und ein Abschleppunternehmen den Abtransport des LKWs sowie seines Ladeguts vor. Die Einsatzleitung hat die Einsatzstelle an die Autobahnmeisterei übergeben. Damit ist der Einsatz für die Feuerwehr Dresden beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell