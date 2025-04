Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Wann? 25. April 2025, 22:12 - 23:50 Uhr

Wo? Washingtonstraße

Die Feuerwehr Dresden wurde zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Washingtonstraße / Ausfahrt Elbepark alarmiert, wobei eine Person eingeklemmt sein sollte. Ein Audi und ein BMW waren miteinander kollidiert. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich insgesamt sechs Personen in den beiden Fahrzeugen, welche Verletzungen davontrugen.

Aufgrund der räumlichen Nähe trafen die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau sehr schnell an der Unfallstelle ein. Sie sicherten die Unfallstelle und die beteiligten Fahrzeuge und sorgten mithilfe einer Drehleiter für eine blendfreie Ausleuchtung des Einsatzortes. Parallel dazu wurden die im Fahrzeug verbliebenen Personen schonend gerettet - dies war ohne den Einsatz schwerer technischer Geräte möglich. Zwei Notärzte und die Besatzungen mehrere Rettungswagen übernahmen die medizinische Versorgung vor Ort. Der Fahrer des BMW erlitt schwere Verletzungen, die übrigen fünf Beteiligten wurden leicht verletzt. Alle Patienten wurden zur weiteren Behandlung in Dresdner Krankenhäuser transportiert. Im Anschluss an die Patientenversorgung beseitigte die Feuerwehr auslaufende Betriebsstoffe.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Während der gesamten Einsatzdauer war der Bereich rund um die Unfallstelle voll gesperrt.

Im Einsatz waren 50 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Altstadt, der Rettungswachen Pieschen, Trachau, Neustadt und Löbtau sowie der B-Dienst und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst.

