FW Dresden: Personen stürzt in Schacht - erfolgreiche Rettung des Schwerverletzten

Dresden (ots)

Am Ostersonntag wurde die Integrierte Regionalleitstelle Dresden kurz nach 13 Uhr über den Notruf 112 über eine abgestürzte Person informiert. Ein junger Mann war am Pirnaischen Platz, unweit des Polizeipräsidiums und dem Stadtmuseum, in einen etwa fünf Meter tiefen Schacht gestürzt. Der 22-Jährige konnte den Notruf selbst absetzen und seine Lage schildern.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte fanden sie den Schwerverletzten in dem Schacht liegend vor. Aufgrund des Verletzungsbildes begaben sich zunächst drei Einsatzkräfte zur Erstversorgung in den engen Schacht, dessen Öffnung nur etwa einen Meter breit war. Parallel dazu bereiteten Spezialkräfte der Höhenrettung der Feuer- und Rettungswache Löbtau sowie Einsatzkräfte der Wache Altstadt eine technische Rettung vor. Dazu wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht, an der ein sogenanntes Rollgliss befestigt wurde - ein Rettungsgerät, bei dem ein Seil über mehrere Rollen geführt wird und das insbesondere für vertikale Rettungen geeignet ist.

Der Patient wurde vor Ort immobilisiert und mithilfe des Rollgliss-Systems aus dem Schacht gehoben. Im Anschluss erfolgte die notärztliche Versorgung im Rettungswagen, bevor der Mann in ein Krankenhaus transportiert wurde.

Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Dresden, der Rettungswachen Reick und Johannstadt sowie der B-Dienst im Einsatz. Wie es zu dem Unglück kommen konnte ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

