Polizei Münster

POL-MS: Frauen sexuell belästigt - Polizei sucht weitere Zeugen und Betroffene

Münster (ots)

Im Zeitraum von August 2024 bis Januar 2025 soll ein Mann in Gievenbeck mindestens vier Frauen sexuell belästigt haben. Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Betroffenen und Zeugen.

Die Frauen hielten sich zur Tatzeit jeweils in den Abend- oder Nachtstunden an oder in der Nähe des Rüschhauswegs oder der dortigen Bushaltestelle auf. Der Mann soll sich den Frauen genähert und diese an ihr Gesäß gefasst haben.

Durch umfangreiche Ermittlungen ermittelten die Polizisten einen 24-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit als Tatverdächtigen. Die Ermittler gehen davon aus, dass möglicherweise noch weitere Frauen sexuell belästigt worden sein könnten. Die Polizei bittet diese Frauen und auch mögliche Zeugen, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0251 -275 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell