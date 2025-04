Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Verfärbung des Geberbachs - Einsatzkräfte vor Ort

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Wann? 11. April 2025, seit 18:38 Uhr

Wo? Moränenende, Leuben

Die Feuerwehr Dresden befindet sich aktuell im Stadtteil Leuben im Einsatz. Der Integrierten Regionalleitstelle Dresden wurde gemeldet, dass sich das Wasser des Geberbachs weiß verfärbt hat. Unverzüglich wurden Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen sowie der Stadtteilfeuerwehr Niedersedlitz alarmiert. Zusätzlich wurde der Umweltdienst (U-Dienst) der Berufsfeuerwehr Dresden hinzugezogen, der derzeit die Ursache der Verfärbung erkundet.

Der Geberbach mündet in den Niedersedlitzer Flutgraben und fließt schließlich in Tolkewitz in die Elbe. Eine eindeutige Identifizierung der Substanz ist bislang nicht zu 100 Prozent möglich gewesen. Die bisherigen Hinweise deuten jedoch darauf hin, dass es sich um weiße Wandfarbe handelt.

Für die Bevölkerung besteht nach aktuellem Stand keine Gefahr. Ein Absaugen oder Abpumpen ist aufgrund der Wasserlöslichkeit des Stoffes nicht möglich. Die Einsatzleitung hat das Umweltamt, die Untere Wasserbehörde sowie die Polizei informiert. Letztere unterstützt vor Ort die Ermittlungen zur Ursache der Verunreinigung.

Die Bevölkerung wird gebeten, den Bachlauf und insbesondere das verfärbte Wasser nicht zu betreten oder in Kontakt damit zu kommen. Bitte sehen Sie von weiteren Notrufen über die 112 zu diesem Vorfall ab, um die Notrufleitungen für akute Notfälle freizuhalten. Die Feuerwehr Dresden wird bei neuen Erkenntnissen weiter informieren.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell