FW Dresden: Balkonbrand & Verkehrsunfall

Dresden (ots)

Balkonbrand breitet sich rasch aus

Wann? 28. März 2025, seit 15:34 Uhr

Wo? Pfarrgasse, Innere Altstadt

Die Feuerwehr Dresden wurde am heutigen Nachmittag zu einem ausgedehnten Balkonbrand in der Dresdner Innenstadt alarmiert. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein Balkon in der 5. Etage eines Wohngebäudes in Brand. Der Balkon befindet sich in einem Innenhof. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung zu sehen, die in Richtung der Centrum-Galerie zog. Der Einsatzleiter bildete mehrere Einsatzabschnitte: Ein Trupp unter Atemschutz verschaffte sich Zugang zur betroffenen Wohnung, während im Innenhof eine Drehleiter in Stellung gebracht wurde. Vom Korb der Drehleiter aus wurde der Brand im Außenangriff bekämpft. Glücklicherweise wurden keine Personen in der betroffenen Wohnung angetroffen. Der Brand ist mittlerweile gelöscht, jedoch konnte ein Übergreifen von Flammen und Rauch auf die Wohnung aufgrund der raschen Brandausbreitung nicht verhindert werden. Die Wohnung ist unbewohnbar. Derzeit laufen Belüftungsmaßnahmen sowie Kontrollen der angrenzenden Wohneinheiten. Zudem werden Restlöscharbeiten durchgeführt, um verborgene Glutnester zu identifizieren und ein erneutes Aufflammen des Brandes zu verhindern. Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz befinden sich 40 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau, Löbtau und Altstadt. Im Umfeld der Kreuzkirche, der Pfarrgasse und des Dr.-Külz-Rings kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW - eine Person verletzt

Wann? 28. März 2025, 13:36 Uhr - 14:45 Uhr

Wo? Ludwig-Kossuth-Straße, Rähnitz

Aus noch ungeklärter Ursache kam es heute zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem LKW. Dabei wurde die Fahrerin des PKW leicht verletzt, während der LKW-Fahrer unverletzt blieb und mit dem Schrecken davonkam. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle und die beteiligten Fahrzeuge, während die Patientin durch den Rettungsdienst notärztlich versorgt wurde. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Ludwig-Kossuth-Straße voll gesperrt werden. Dies hatte auch Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr der Dresdner Verkehrsbetriebe. Die Polizei war vor Ort und hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren 25 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau, der A-Dienst, der Rettungswache Pieschen sowie die Stadtteilfeuerwehr Wilschdorf.

