Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Rammersweier - In Gartencenter eingebrochen

Offenburg (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich Mittwochnacht gewaltsam Zutritt in ein Gartencenter in der Straße "Brücklesbünd". Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Einbrecher gegen 01:30 Uhr eine Scheibe ein, um in das Gebäude zu gelangen. Mutmaßlich hebelten sie anschließend mehrere Türen auf, um in der Folge die Räumlichkeiten betreten zu können. Als eine Polizeistreife aufgrund eines getätigten Alarms eintraf, konnten keine Personen mehr festgestellt werden. Der entstandene Diebstahlschaden ist bislang unbekannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 bei den Beamten des Polizeireviers Offenburg zu melden.

/lu

