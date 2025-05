Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verdacht: Versuchter Ladendiebstahl

Iserlohn (ots)

Mitarbeiter einer Discounter-Filiale am Schapker Weg beobachteten am Freitag verdächtige Personen. Eine ältere Frau legte Ware in eine Tasche und übergab sie einem jüngeren Mann. Der legte zunächst nur Ware von sehr geringem Wert aufs Band. Offenbar hatte die Frau inzwischen festgestellt, dass sie beobachtet wurde. Als der Mann an der Kasse einen Anruf bekam, holte er plötzlich doch die restlichen Waren aus der Tasche. Bezahlen konnte er allerdings nicht. Das wiederum übernahm ein älterer Mann, der hinzukam. Die drei stiegen in einen Leihwagen mit Hamburger Kennzeichen und fuhren davon. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Ladendiebstahls. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell