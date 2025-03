LPI-SHL: Diebstahl von Kleinkrafträdern

Suhl (ots) - Am 28.02.2025, gegen 10.30 Uhr kollidierte ein Fahrzeug in der Straße Am Schorn in Suhl-Dietzhausen mit einem auf dem Grünstreifen befindlichen Stein/Felsbrocken. Dadurch wurde das Fahrzeug am Unterboden beschädigt, so dass in der weiteren Folge das gesamte Motoröl in den angrenzenden Straße verteilt wurde. Das Lieferfahrzeug mitsamt dem 20jährigen Fahrzeugführer wurde anschließend kurz vor dem Ortseingang Wichtshausen mit Motorschaden festgestellt. Der ...

