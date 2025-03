Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: LKW mit Gefahrgutladung umgekippt

Jockgrim (ots)

Um kurz nach 10 Uhr am Donnerstagmorgen kam ein mit Gefahrgut beladener Lastkraftwagen auf der Bundestraße 9 in Fahrtrichtung Karlsruhe nach rechts von der Fahrbahn ab, kippte um und kam seitlich liegend im Grünstreifen zum Stillstand. Laut Angaben des Lastkraftwagenfahrers ließ er sich durch eine Mitteilung seines Mobiltelefons ablenken, kam von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Durch den Unfall wurde der Fahrer nicht verletzt. Aktuell ist die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen den Anschlussstellen Rheinzabern und Jockgrim vollgesperrt und der Verkehr wird abgeleitet. Die Unfallaufnahme der Polizei läuft noch. Zu einem Austreten des Gefahrguts kam es nach derzeitigem Stand nicht und es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Zur Sicherung des Gefahrguts ist die Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Bis zur Bergung des Lastkraftwagens bleibt die Bundesstraße 9 im betreffenden Bereich vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell