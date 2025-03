Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/AS LD-Nord - Pannen-LKW

B10/AS LD-Nord (ots)

Wegen einer Panne an einem LKW kam es am Mittwoch zwischen 11 Uhr und 13.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der B10, Nähe der AS LD-Nord (Fahrtrichtung PS). Vermutlich wegen einer undichten Kraftstoffpumpe verlor der LKW Betriebsstoffe, weshalb das Fahrzeug abgeschleppt und die Fahrbahn durch Spezialkräfte gereinigt werden musste. Im Rahmen der Kontrolle fiel auf, dass der 46 Jahre alter Fahrer aus dem benachbarten Ausland unter anderem wegen Überschreitung der Lenkzeiten massiv gegen die Sozialvorschriften verstoßen hatte. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell