POL-PDLD: Germersheim - Verkehrskontrollen im Stadtbereich

Bellheim (ots) - Ein schlangenlinienfahrendes Fahrzeug wurde der Polizeiinspektion Germersheim am 11.3.2025 gegen 20 Uhr gemeldet. Das Fahrzeug konnte parkend, mit laufendem Motor in einer Hofeinfahrt in Bellheim festgestellt werden. Der 52-jährige Fahrzeugführer aus Jockgrim saß noch am Steuer. Aufgrund des deutlich wahrnehmbaren Alkoholgeruchs wurde der Mann zur Dienststelle verbracht, wo eine Blutprobe entnommen ...

