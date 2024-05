POL-COE: Dülmen, Linnertstraße/ Benzin gestohlen

Coesfeld (ots) - Am Maderweg in Appelhülsen haben Unbekannte einen weißen Mercedes Sprinter gestohlen. Passiert ist das zwischen 23 Uhr am Freitag (24.05.24) und 7.15 Uhr am Samstag (25.05.24). Das Fahrzeug stand an der Straße. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

mehr