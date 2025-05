Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Lüdenscheid (ots)

Die Nacht auf Sonntag um 1:15 Uhr: auf der L694 kommt einem einem 18 Jahre alten Lüdenscheider ein Pkw entgegen, er muss ausweichen und kollidiert mit der Leitplanke. Der Lüdenscheider wollte von der Versetalsperre in Richtung Herscheider Landstraße fahren, als in einer Kurve die dunkle Limousine mit LED / Xenonlicht entgegenkommt und die Spur schneidet. Der Lüdenscheider zeiht nach rechts, alle Airbags lösen beim Aufprall mit dem Metall aus. Der Beifahrer wird am Oberkörper leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht, nun sucht die Polizei Zeugen. Wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen. (lubo)

