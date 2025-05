Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkzeug- und Taschendiebe - Mofas gestohlen

Hemer (ots)

Unbekannte haben zwischen Samstag, 5.30 Uhr, und Montagmorgen, 8.30 Uhr, die Hecktür eines an der Kuhbornstraße geparkten Renault Master aufgebrochen und Werkzeug der Marke Makita gestohlen.

Am Montagnachmittag wurde eine 75-jährige Mendener beim Einkaufen in einem Discounter an der Mendener Straße bestohlen. Wie sie später der Polizei berichtete, hatte sie gegen 15.30 Uhr Pfandflaschen abgegeben, den Bon in ihre Geldbörse und diese dann in ihre Handtasche gesteckt. Als sie kurz darauf an der Kasse be-zahlen wollte, suchte sie vergeblich nach ihrem Portemonnaie. Die Polizei veran-lasste eine KUNO-Sperrung der ebenfalls abhanden gekommenen Bankkarte und schrieb die Dokumente der Seniorin zur Fahndung aus. Einen ähnlichen Fall gab es zeitgleich in Menden. Es wird weiter dringend vor Taschendieben gewarnt, die insbesondere in Discountern oder überall dort, wo sich viele Menschen aufhalten, nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten.

Zwei Unbekannte haben am Freitag in einer Werkstatt in Hemer vier Mofas gestoh-len. Die beiden Männer rückten mit zwei Fahrzeugen an und gaben vor, die Klein-krafträder kaufen zu wollen. Vier Mofas waren verladen, als die Männer bekunde-ten, kein Bargeld dabei zu haben. Während der Fahrer des Transporters angeblich Geld holen wollte und dazu wegfuhr, wartete der zweite Mann zunächst mit seinem Wagen vor der Werkstatt. Der Werkstatt-Betreiber wartete zwei Stunden, ließ sich am Telefon auf Samstag vertrösten, während der zweite Mann draußen den Wagen startete und davonfuhr. Doch auch am Samstag kam niemand mit dem Geld. So er-stattete der Geschädigte am Montag Anzeige bei der Polizei. Der Transporter hatte ein kroatisches Kennzeichen. An dem anderen Pkw hingen Kennzeichen aus dem Märkischen Kreis, die allerdings eigentlich zu einem Traktor gehören. (cris)

